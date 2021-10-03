Sadr Hareketi seçim kampanyasını durduruyor

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi’nin önümüzdeki çarşamba günü seçim kampanyasını durduracağı bildirildi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sadr Hareketi ve Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in vefat yıldönümü olması dolayısıyla çarşamba günü seçim çalışmalarını durduracaklarını belirtti.

Sadr, taraftarlarına söz konusu karara uymaları çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran’ın oluşturduğu Kürdistan İttifakı, eski KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin yaşamını yitirmesinin yıldönümü dolayısıyla bugün kampanya çalışmalarını yürütmeyecek.

10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden 24 milyon 299 bin kişi oy kullanma hakkına sahip.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, şimdiye kadar 17 milyon Iraklının seçmen kartı aldığını açıklamıştı.