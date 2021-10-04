Başbakan açıkladı: Ankawa ilçe oluyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Hristiyan vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Erbil’e bağlı Ankawa beldesini ziyaret etti.

Burada yerel yetkililerle bir araya gelen Başbakan, daha sonra bir açıklama yaptı.

Başbakan, “İçişleri Bakanı, Erbil Valisi ve İl Meclisi’ni, Ankawa beldesinin ilçe olması için görevlendiriyoruz. Bu şekilde Ankawa sakinlerine daha fazla hizmet sunulacaktır” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, gün geçtikçe gelişen Ankawa'nın aynı zamanda birlikte yaşamın merkezi haline geldiğini ifade etti.

40 bin nüfuslu Ankawa’da Keldani, Asuri ve Süryani nüfus yoğunlukta. Ayrıca Irak’ın farklı bölgelerinden çok sayıda Hristiyan, can güvenlikleri olmadığı için Ankawa’da ikamet ediyor.

Papa Francis, Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı ziyarette Ankawa’ya da gitmişti.