Kürt yönetmen Ghobadi’den Oscar Akademisi Başkanı'na mektup

HABER MERKEZİ

İran istihbarat servisinin tehditleri nedeniyle 2009 yılında Doğu Kürdistan'dan kaçmak zorunda kalan ünlü Kürt yönetmen Bahman Ghobadi, sürgündeki yönetmenlere özel Oscar ödülü verilmesini istedi.

Iranwire’ın haberine göre, Ghobadi, Oscar Akademisi Başkanı Dawn Hudson’a bir mektup yazdı.

Ghobadi yazdığı mektupta, sürgünde ya da ülkelerinde baskı altında yaşayan yönetmenlerin Oscar ödüllerine başvuramadıklarını belirterek, sadece bu yönetmenlere özel bir Oscar ödülü kategorisi konulmasını talep etti.

Ghobadi mektubunda, “Bir İranlı olarak İslami rejim nedeniyle ülkemde yaşayamıyorum. Sadece haklarımı ve ifade özgürlüğümü istediğim için sürgünde yaşamak zorundayım. Bu bütün dünyada birçok film yapımcısının da yaşadığı bir durum. Söylemeye gerek yok ki kendi ülkelerinde yaşayan ve haklarından yoksun bırakılmış sessizlik acısı çeken çok sayıda bağımsız film yapımcısı var. Bu cesur film yapımcılarının işleri sadece sansüre uğrayıp yasaklanmıyor, aynı zamanda Oscar Ödülleri'ne başvurma imkanına da asla sahip olmuyorlar” ifadelerini kullandı.

İranlı meslektaşı yönetmen Cafer Penahi’nin önce hapse atıldığını sonra sinema sektöründe çalışmasının engellendiğini, uluslararası ödüller kazanan Muhammed Resuful’un seyahat etmesinin yasaklandığını söyleyen Gobadi, “Bir dizi Rus ve Çinli film yönetmeninin” de ağır baskı ve sansür altında yaşadığını belirtti.

'OSCAR'DA SÜRGÜNDEKİ SANATÇILARIN BİR TEMSİLCİSİ OLMALI'

Sürgünde yaşayanların hangi dilde ve hangi izleyici için film çekeceklerini bilememek gibi zorluklar yaşadığını belirten Ghobadi, “Benim gibi acı çeken başka film yapımcılarının da olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Oscar’da sürgündeki sanatçıların bir temsilcisi olursa mükemmel olur. Bir sürgün film yapımcıları ekibi olabilir. Bu filmlerinin uluslararası düzeyde seyredilmesine imkan tanıyacağı gibi, koşulları hakkındaki farkındalığı da artırabilir” dedi.

Doğu Kürdistan’ın Bane ilinde doğan Ghobadi, Cannes’da “Sarhoş Atlar Zamanı” filmi ile 2000’de En İyi Film ödülünü kazandı. "Sarhoş Atlar Zamanı" 2000’de, "Kaplumbağalar da Uçar" ise 2004’de Oscar ödüllerinde İran’ı temsil etti.