BM: Irak seçimlerini 900 yabancı gözlemci izleyecek

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, Irak’ta yaklaşan erken genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu seçimlerin 2018 seçimlerinden farklı olacağını dile getiren Plasschaert, “Bu seçimlerin şeffaf ve dış müdahalelerden bağımsız gerçekleşmesi lazım. En önemlisi, somut değişikliklere imza atabilecek bir hükümetin kurulması. BM, herkese karşı eşit mesafede yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Plasschaert, “BM, Iraklıların karşı karşıya olduğu tehlikelerden ve engellerden haberdar” diyerek, seçim güvenliğine işaret etti.

Usulsüzlüklerin önüne geçmek istediklerini vurgulayan BM Temsilcisi, “2018 deneyiminin bir daha tekrarlanmaması için çalışıyoruz. Bu, hepimizin işbirliği ile mümkün” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BM Irak Özel Temsilcisi, oylama sürecini yaklaşık 900 yabancı gözlemcinin izleyeceğini duyurdu.

Irak’ta erken genel seçimler 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.