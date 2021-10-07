‘Şengal’de oy verme özgürlüğü yok’

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Cafer Eminki, Şengal’de oy verme özgürlüğünün olmadığını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KDP Politbüro Üyesi Cafer Eminki, Şengal’de siyasi parti ve tarafların engellendiğini ve ifade özgürlüğünün olmadığını belirtti.

PKK’nin Şengal’de seçim kampanyalarını engellediğini ve ilçede oy verme özgürlüğünün olmadığını kaydeden Eminki, KDP’nin seçim çalışmalarının engellendiğini ve tüm tarafların da buna sessiz kaldığını ifade etti.

Irak hükümetinin seçimler için uygun ortamı hazırlamaya muktedir olup olmadığıyla ilgili soru işaretlerinin olduğunu ve konuyla ilgili incele yapılıp, icraatta bulunulması gerektiğini bildirdi.

Iraklı yetkililerin kendilerine Şengal’de seçim kampanyası yürütebileceklerini söylediklerini ancak Şengal’e gitmelerinin PKK mensupları tarafından engellendiğini söyleyen Eminki, ulusal güvenliğin PKK’nin engellemelerine karşı tepkisiz kaldığını belirtti.

KDP’nin demokratik ve barışçıl bir parti olduğunu vurgulayan Eminki, her halükârda Şengallilerin KDP’ye oy vereceğini kaydetti.