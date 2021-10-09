Haşdi Şabi seçimlere 300 adayla katılıyor

BAĞDAT (K24)

Irak’ta 20’den fazla silahlı grup bulunuyor ve bir kısmı; göstericilerin sindirilmesi, aktivistlerin kaçırılması, ABD ve Koalisyon güçlerine saldırılardan sorumlu tutuluyor. Bu gruplardan bazıları, Irak’ta 5’inci kez gerçekleştirilen genel seçimlere katılıyor.

Silahlı grupların çıkardığı 300 adayın yüzde 90’ı, Yüksek Seçim Komisyonu’na bağımsız olarak başvurdu.

Haşdi Şabi bileşeni olan ve İran’a yakınlığıyla bilinen bu gruplar, oluşturdukları siyasi kanatla seçimlere giriyor.

Bu grupların en önemlisi olarak Hadi Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü öne çıkıyor ve 73 adayla seçime katılıyor.

Kays Hezali liderliğindeki Esayib Ehlul Hak ise Sadikun Hareketi üzerinden katılırken, Ahmed Esedi’nin lideri olduğu Cundi İmam, Hasan Razi liderliğindeki Serya Cihad, Hasan Munis liderliğindeki Ketaib Hizbullah Cihad Bena Hareketi’yle seçimlerde yarışıyor.

Hak Hareketi ise 40 adayla seçime katılıyor. Muhammed Şakir Şemer liderliğindeki İmam Ali Tugayları 24 adayla, Ebu Ali Deraci’nin lideri olduğu Ebu Fazl Abbas Tugayları ise 24 adayla seçimlere giriyor.

Tahadid Hareketi 6 adayla seçime girerken, Yusuf Senawi liderliğindeki İmam Güçleri Kadrun Muhalefeti’yle 26 adayla yarışıyor. Seydul Şuheda ve Haşdi Aşayiri ise Wail Şemeri liderliğinde 12 adayla seçime giriyor.

DAİŞ tehdidinin yanı sıra milisler de seçim günü oylama önünde engel olarak görülüyor. Geçtiğimiz aylarda milisler değişim için bir dizi toplantı yaptı ve seçimlere koalisyon olarak girmek için hazırlık yaptı.