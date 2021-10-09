Coverage Politika

Haşdi Şabi seçimlere 300 adayla katılıyor

Irak genel seçimlerinde Şii milis örgütü Haşdi Şabi bileşeni gruplardan 300 kişi milletvekili olmak için yarışıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Seçimleri 2021 Haşdi Şabi

BAĞDAT (K24)

Irak’ta 20’den fazla silahlı grup bulunuyor ve bir kısmı; göstericilerin sindirilmesi, aktivistlerin kaçırılması, ABD ve Koalisyon güçlerine saldırılardan sorumlu tutuluyor. Bu gruplardan bazıları, Irak’ta 5’inci kez gerçekleştirilen genel seçimlere katılıyor.

Silahlı grupların çıkardığı 300 adayın yüzde 90’ı, Yüksek Seçim Komisyonu’na bağımsız olarak başvurdu.

Haşdi Şabi bileşeni olan ve İran’a yakınlığıyla bilinen bu gruplar, oluşturdukları siyasi kanatla seçimlere giriyor.

Bu grupların en önemlisi olarak Hadi Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü öne çıkıyor ve 73 adayla seçime katılıyor.

Kays Hezali liderliğindeki Esayib Ehlul Hak ise Sadikun Hareketi üzerinden katılırken, Ahmed Esedi’nin lideri olduğu Cundi İmam, Hasan Razi liderliğindeki Serya Cihad, Hasan Munis liderliğindeki Ketaib Hizbullah Cihad Bena Hareketi’yle seçimlerde yarışıyor.

Hak Hareketi ise 40 adayla seçime katılıyor. Muhammed Şakir Şemer liderliğindeki İmam Ali Tugayları 24 adayla, Ebu Ali Deraci’nin lideri olduğu Ebu Fazl Abbas Tugayları ise 24 adayla seçimlere giriyor.

Tahadid Hareketi 6 adayla seçime girerken, Yusuf Senawi liderliğindeki İmam Güçleri Kadrun Muhalefeti’yle 26 adayla yarışıyor. Seydul Şuheda ve Haşdi Aşayiri ise Wail Şemeri liderliğinde 12 adayla seçime giriyor.

DAİŞ tehdidinin yanı sıra milisler de seçim günü oylama önünde engel olarak görülüyor. Geçtiğimiz aylarda milisler değişim için bir dizi toplantı yaptı ve seçimlere koalisyon olarak girmek için hazırlık yaptı.

İlgili konular
Irak

Irak’ta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
  4 Saat
Irak

Irak seçimleri: Propaganda süresi sona erdi
  6 Saat
kürdistan

KSDP adayları, KDP lehine seçim yarışından çekildi
  8 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv