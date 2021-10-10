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SEÇİM – Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde oylama başladı

Irak genel seçimleri için oy verme işlemi bu sabah saat 07.00 itibariyle başladı.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde seçmenler, Irak genel seçimleri için saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı.

Kürdistan Bölgesi’nde vatandaşlar, sabah erken saatlerde oy verecekleri merkezlerin önünde beklemeye başladı. Süleymaniye’de saat 05.30’da oy vereceği okulun önüne gelen bir vatandaş, diğer insanları teşvik etmek için erkenden geldiğini söyledi.

Seçimlere katılımın yüksek olması beklenen Kürdistan Bölgesi’nin diğer kent ve kasabalarında da vatandaşlar erkenden oy vermek için sıraya girmiş durumda.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 07.00'de oyunu kullanacağı merkezde hazır bulundu.

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