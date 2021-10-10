Afrin’de silahlı gruplar 2 sivili kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Feylek El Şam grubunun 2 Ekim’de Cinderes beldesine bağlı Celem köyünde 23 yaşındaki Subhi Kenco’yu kaçırdıkları belirtildi.

Açıklamada, silahlı grupların Subhi Kenco’nun ailesinden 3 bin dolar fidye istediği kaydedildi.

Açıklamada yine 2 Ekim’de Askeri Polis grubunun da Şera beldesine bağlı Dersiwan köyünde 50 yaşındaki Ayşe Mehmud Nasan’ı kaçırdığı bilgisine yer verildi.

Silahlı grupların Ayşe Mehmud Nasan'ı Ezaz beldesindeki bir cezaevine götürdüğü ve serbest bırakılması karşılığında oğlu Mihemed Husen'i istedikleri bildirildi.

18 Mart 2018 yılından beri Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunan Afrin'de binlerce Kürt kaçırıldı ve çok sayıda kişinin de akıbeti bilinmiyor.