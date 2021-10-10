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Irak seçimleri: Oylama sona erdi

Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı.
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Irak Irak Seçimleri 2021 oy verme

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, ülke genelinde sabah 07:00'de açılan seçim sandıkları saat 18:00'de kapandı.

Oy verme işleminin bittiği Irak'ta, seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı.

Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

KAZİMİ’DEN TEŞEKKÜR

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, seçimlere katılımından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kazimi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sorumluluklarını yerine getirmelerinden dolayı Irak halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

IRAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SEÇİM MERKEZLRİNİ KORUMA PLANI BAŞARILIYDI

Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama seçimleri koruma planlarının başarılı olduğunu bildirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Said Mien, yaptığı açıklamada seçimleri koruma planlarının başarılı olduğunu belirtti.

Said Mien, 2005’ten bu yana ilk kez seçim sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulanmadığını buna rağmen ortaya koydukları planın başarılı olduğunu ifade etti.

 

 

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