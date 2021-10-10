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DAİŞ Kerkük’te seçim merkezine saldırdı

DAİŞ mensuplarının Kerkük’ün Reşad nahiyesindeki seçim merkezine saldırdığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Kerkük seçim merkezi saldırı Irak Seçimleri 2021

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri, DAİŞ mensuplarının Kerkük’ün Reşad nahiyesine bağlı Setihi köyünde seçim merkezine saldırdığıni bildirdi.

Muhabirimiz, güvenkik güçleriyle DAİŞ mensupları arasındaki çatışmaların devam ettiğini akatardı.

HAŞDİ ŞABİ MENSUPLARI KARATEPE’DE SEÇİM MERKEZİNE SALDIRDI

Öte yandan Şii Haşdi Şabi mensuplarının Diyala’nın Karatepe ilçesinde seçim merkezini korumakla görevli polislere saldırdığı bildirildi.

Irak basınında yer alan habere göre Şii Haşdi Şabi mensupları Diyala’nın Karatepe ilçesinde seçim merkezini korumakla görevli polislere saldırdığı bildirildi.

Halkın ve güvenlik güçlerinin saldırıya karşıı koyduğu belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Said Mien, yaptığı açıklamada seçimleri koruma planlarının başarılı olduğunu belirtmişti.

Said Mien, 2005’ten bu yana ilk kez seçim sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulanmadığını buna rağmen ortaya koydukları planın başarılı olduğunu ifade etmişti.

 

 

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