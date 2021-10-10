Başbakan Iraklı Şii liderle seçimleri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, seçim sürecinin güvenli bir ortamda huzur içinde geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başbakan ve Ammar el-Hekim, seçim sonuçlarının Irak’ın tüm hakları ve bileşenleri için istikrarın sağlanmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Başbakan, seçim sürecinin bitmesi ardından yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle telefonda görüştüğünü belirtmişti.

Başbakan, “Seçim sürecinin başarılı geçmesinden dolayı Sayın Kazimi’yi kutladım. Seçim sürecinde yaşanan aksaklıkların soruşturulması ve kamuoyuna şeffaf biçimde aktarılması konusunda mutabık kaldık. Sayın Kazimi’ye bundan sonra yapılacak işlerin kolaylaşması için desteğimizi ifade ettik” ifadelerini kullanmıştı.