Başbakan ve Irak Cumhurbaşkanı’ndan telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Dr. Berhem Salih, Başbakan Mesrur Barzani’yi telefonla arayarak görüştü.

Görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Salih, Irak Parlamentosu seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik ederek, sürecin başarılı olduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) seçimlerde aldığı sonuçlardan ötürü de Başbakan’ı tebrik etti.

Seçim sonuçları çerçevesinde tüm tarafların hızlı bir şekilde bir araya gelip diyaloğa başlamasına vurgu yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın çıkarları çerçevesinde hizmet etmeye başlanılması gerektiği ifade edildi.