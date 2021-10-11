Sağlık

WHO’dan üçüncü doz aşıyla ilgili açıklama

WHO’nun aşı danışmanları, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşısı ile tam olarak aşılanmış 60 yaş üzeri kişilere üçüncü bir Covid-19 aşısı dozu teklif edilmesini tavsiye etti.
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dünya WHO Coronavirüs Covid-19 Üçüncü doz Sinovac Sinopharm

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, Çin'in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşıları ile aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceği gerekçesiyle üçüncü doz aşı teklif edilmesi gerektiğini belirtti. 

İki aşının Latin Amerika'da zamanla iyi performans gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, 60 yaş üzerindeki kişilere, aşı programlarını tamamladıktan yaklaşık 3 ay sonra Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan aşıdan ek bir doz almalarını tavsiye etti.

Danışmanlar ayrıca müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, Sinovac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu ancak yan etkilerle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti

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