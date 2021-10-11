Irak seçimleri: Katılım oranı yüzde 41

BAĞDAT (K24)

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamentosu seçimleriyle ilgili Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki ilk sonuçları açıkladı.

Açıklanan verilere göre Irak genelinde Sadr Hareketi, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistani bölgelerde ise KDP’nin birinci olduğu görülüyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlere katılım oranını yüzde 41 olarak açıklarken, 24 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde 9 milyondan fazla kişi sandık başına gitti.

Seçim sonuçlarına göre, KDP 32, KYB 15, Yeni Nesil 9, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) 4, Kürdistan Adalet Toplumu (Komel) de 1 sandalye almayı garantiledi.

Başkent Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 11, Yeni Nesil Hareketi 3 ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise 1 sandalye kazandı.

Buna göre, Erbil 1’inci Bölge KDP 4, Erbil 2’nci bölgede, KDP 2, KYB 1, Yeni Nesil 1, Erbil 3’üncü bölgede KDP 2, Yeni Nesil 1, Erbil 4’üncü bölgede ise KDP 3, Yeni Nesil 1 milletvekili çıkardı.

Duhok’ta KDP 8, Yekgırtu 2 ve KYB 1 milletvekili çıkardı.

Buna göre, Duhok 1’inci bölgede KDP 3, Yekgirtu 1, 2’inci bölgede KDP 2, Yekgirtu 1, 3’üncü bölgede ise KDP 3, KYB 1 milletvekili çıkardı.

Süleymaniye’de ise Kürdistan İttifakı (KYB-Goran) 8, Yeni Nesil 5, KDP 2, Yekgirtu 2 ve Kürdistan Adalet Toplumu (Komel) da 1 sandalye aldı.

Buna göre, Süleymaniye 1’inci bölgede, KDP 1, KYB 1, Yekgirtu 1, Yeni Nesil de 1 milletvekili çıkardı.

Süleymaniye 2’inci bölgede ise, Yeni Nesil 1, KYB 2 milletvekili çıkardı. 3’üncü bölgede de Yekgirtu 1, KYB 1, Yeni Nesil de 1 milletvekilini Bağdat’a göndermeye hak kazandı.

Süleymaniye 4’üncü bölgede ise Yeni Nesil 1, Komel 1, KYB 2 sandalye kazandı.

5’inci bölgede de KDP 1, Yeni Nesil 1, KYB 2 milletvekili çıkardı.

Kerkük’te KYB 3, KDP 2, Yeni Nesil 1 milletvekili çıkarırken Türkmenler 2, Araplar 4 milletvekili çıkardı.

Buna göre, Kerkük 1’inci bölgede KDP 1, KYB 2, Yeni Nesil 1, Fetih Koalisyonu da 1 milletvekili çıkardı.

2’inci bölgede KDP 1, KYB 1, Türkmen Cephesi 2 vekil çıkardı.

Kerkük 3’üncü bölgede de Halbusi liderliğindeki Tekaddum 1, Arap Koalisyonu 1, Arap Cephesi 1 milletvekili çıkardı.