Coverage Politika

Irak seçimleri: Katılım oranı yüzde 41

Açıklanan verilere göre Irak genelinde Sadr Hareketi, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistani bölgelerde ise KDP’nin birinci olduğu görülüyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Irak Seçimleri 2021 Kürdistan Bölgesi KDP KYB Yeni Nesil

BAĞDAT (K24)

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamentosu seçimleriyle ilgili Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki ilk sonuçları açıkladı.

Açıklanan verilere göre Irak genelinde Sadr Hareketi, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistani bölgelerde ise KDP’nin birinci olduğu görülüyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlere katılım oranını yüzde 41 olarak açıklarken, 24 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde 9 milyondan fazla kişi sandık başına gitti.

Seçim sonuçlarına göre, KDP 32, KYB 15, Yeni Nesil 9, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) 4, Kürdistan Adalet Toplumu (Komel) de 1 sandalye almayı garantiledi.

Başkent Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 11, Yeni Nesil Hareketi 3 ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise 1 sandalye kazandı.

Buna göre, Erbil 1’inci Bölge KDP 4, Erbil 2’nci bölgede, KDP 2, KYB 1, Yeni Nesil 1, Erbil 3’üncü bölgede KDP 2, Yeni Nesil 1, Erbil 4’üncü bölgede ise KDP 3, Yeni Nesil 1 milletvekili çıkardı.

Duhok’ta KDP 8, Yekgırtu 2 ve KYB 1 milletvekili çıkardı.

Buna göre, Duhok 1’inci bölgede KDP 3, Yekgirtu 1, 2’inci bölgede KDP 2, Yekgirtu 1, 3’üncü bölgede ise KDP 3, KYB 1 milletvekili çıkardı.

Süleymaniye’de ise Kürdistan İttifakı (KYB-Goran) 8, Yeni Nesil 5, KDP 2, Yekgirtu 2 ve Kürdistan Adalet Toplumu (Komel) da 1 sandalye aldı.

Buna göre, Süleymaniye 1’inci bölgede, KDP 1, KYB 1, Yekgirtu 1, Yeni Nesil de 1 milletvekili çıkardı.

Süleymaniye 2’inci bölgede ise, Yeni Nesil 1, KYB 2 milletvekili çıkardı. 3’üncü bölgede de Yekgirtu 1, KYB 1, Yeni Nesil de 1 milletvekilini Bağdat’a göndermeye hak kazandı.

Süleymaniye 4’üncü bölgede ise Yeni Nesil 1, Komel 1, KYB 2 sandalye kazandı.

5’inci bölgede de KDP 1, Yeni Nesil 1, KYB 2 milletvekili çıkardı.

Kerkük’te KYB 3, KDP 2, Yeni Nesil 1 milletvekili çıkarırken Türkmenler 2, Araplar 4 milletvekili çıkardı.

Buna göre, Kerkük 1’inci bölgede KDP 1, KYB 2, Yeni Nesil 1, Fetih Koalisyonu da 1 milletvekili çıkardı.

2’inci bölgede KDP 1, KYB 1, Türkmen Cephesi 2 vekil çıkardı.

Kerkük 3’üncü bölgede de Halbusi liderliğindeki Tekaddum 1, Arap Koalisyonu 1, Arap Cephesi 1 milletvekili çıkardı.

 

İlgili konular
kürdistan

Başbakan ve Irak Cumhurbaşkanı’ndan telefon görüşmesi
  3 Saat
kürdistan

KDP: Süleymaniye’de 2 sandalyeyi garantiledik
  9 Saat
kürdistan

KDP: Kerkük’te 2 adayımız kazandı
  11 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv