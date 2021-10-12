Ali Awni: Kürdistan halkı KDP’nin dürüstlüğünün karşılığını verdi

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Awni, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KDP’nin Kürdistan halkının haklarını güvence altına almak için Kürdistan Bölgesi ve Bağdat’ta çok çalıştığını vurgulayan Ali Awni, “Kürdistan halkının yaşadığı sorun ulusal bir sorundur. Kürdistan sorununu maaşlarla küçültmeye çalışanlar, kötü şeylere alet oluyor. Kürdistan halkı, haklarına sahip çıkmayanları önümüzdeki seçimlerde cezalandıracaktır” dedi.

Kürdistan halkının haklarından birinin de Irak anayasasının uygulanması olduğunu dile getiren Awni, anayasanın 50’den fazla maddesinin henüz uygulanmadığını kaydetti.

Ali Awni, “Kürdistan’ın sınırları, toprakları ve anayasanın 140. maddesiyle ilgili bir sorunumuz var” dedi.

Irak seçimleriyle ilgili de konuşan Awni, “KDP’nin zaferi, Kerkük ve Şengal’i işgal edenlere; Şengal ile Mahmur’daki halkımıza ve Kürdistan’ın işgal altındaki bölgelerine açık bir mesajdı. Halk sözünü söyledi” dedi.

Kerkük, Şengal ve Mahmur’un Kürdistani bölgeler olduğunu ve buralarda KDP’nin de var olduğunu vurgulayan Awni, “Atanmış bir vali yerine Kerkük valisinin Kürt ve Kerküklü biri olması için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Awni, Kürdistan halkının seçimlerde KDP’nin dürüstlüğünün karşılığını verdiğini söyledi.