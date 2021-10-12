Coverage Politika

Ali Awni: Kürdistan halkı KDP’nin dürüstlüğünün karşılığını verdi

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Awni, Kürdistan halkının seçimlerde KDP’nin dürüstlüğünün karşılığını verdiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KDP Ali Awni Kerkük Kürdistan Bölgesi Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Awni, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KDP’nin Kürdistan halkının haklarını güvence altına almak için Kürdistan Bölgesi ve Bağdat’ta çok çalıştığını vurgulayan Ali Awni, “Kürdistan halkının yaşadığı sorun ulusal bir sorundur. Kürdistan sorununu maaşlarla küçültmeye çalışanlar, kötü şeylere alet oluyor. Kürdistan halkı, haklarına sahip çıkmayanları önümüzdeki seçimlerde cezalandıracaktır” dedi.

Kürdistan halkının haklarından birinin de Irak anayasasının uygulanması olduğunu dile getiren Awni, anayasanın 50’den fazla maddesinin henüz uygulanmadığını kaydetti.

Ali Awni, “Kürdistan’ın sınırları, toprakları ve anayasanın 140. maddesiyle ilgili bir sorunumuz var” dedi.

Irak seçimleriyle ilgili de konuşan Awni, “KDP’nin zaferi, Kerkük ve Şengal’i işgal edenlere; Şengal ile Mahmur’daki halkımıza ve Kürdistan’ın işgal altındaki bölgelerine açık bir mesajdı. Halk sözünü söyledi” dedi.

Kerkük, Şengal ve Mahmur’un Kürdistani bölgeler olduğunu ve buralarda KDP’nin de var olduğunu vurgulayan Awni, “Atanmış bir vali yerine Kerkük valisinin Kürt ve Kerküklü biri olması için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Awni, Kürdistan halkının seçimlerde KDP’nin dürüstlüğünün karşılığını verdiğini söyledi.

İlgili konular
dünya

ABD ve AB’den Irak seçimleri açıklaması
  46 Dakika
kürdistan

KDP yetkilisi: Engellemeler olmasaydı 35 sandalye kazanacaktık
  2 Saat
Irak

AB temsilcisi: Irak’taki seçim süreci teknik olarak olumluydu
  8 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv