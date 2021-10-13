Başbakan: Seçim sonuçları Kürdistani bölgelerin Kürdistani kimliğini vurguladı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, seçim sonuçlarının Kürdistani bölgelerin Kürdistani kimliğini vurguladığını söyleyerek, Kürdistan parlamenterlerinden Kürdistan halkının anayasal haklarını garanti altına alınması için çalışmalarını istedi.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerdeki vatandaşların onurlu duruşundan ötürü teşekkür ederek, Kürdistan temsilcilerinin Kürdistan halkının anayasal haklarının garanti altına alınması için çalışması gerektiğini söyledi.

Seçim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden ötürü Bakanalar Kurulu adına Kürdistan halkına teşekkür eden Başbakan, oy verme sürecinin sakin bir şekilde gerçekleşmesine zemin hazırlayan Peşmerge, polis ve tüm güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Kürdistan temsilcilerinin, Kürdistan halkının anayasal haklarına kavuşması için Irak Parlamentosu’nda birlik ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi ve iç çekişmelerden uzak olmaları gerektiğini kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan temsilcilerine her türlü destek ve koordinasyon için hazır olduğunu ifade etti.

Kürdistani bölgelerdeki vatandaşların onurlu duruşu ve söz konusu bölgelerdeki Kürt adayların başarısından ötürü teşekkürlerini dile getiren Başbakan, seçim sonuçlarının söz konusu bölgelerin Kürdistani kimliğini vurguladığını bildirdi.

Başbakan, Kürdistan milletvekillerinin Kürdistani bölgelerdeki durumun normale dönmesi için 140’ıncı madde kapsamında çalışması gerektiğini söyledi.

Toplantıda, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Etruşi, ve Koordinasyon ve Takip Ofisi Başkanı Abdulhakim Xesrew de sunum yaptı.