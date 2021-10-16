İran destekli milislere 1 günde 32 operasyon: 160 ölü

HABER MERKEZİ

Yemen'de hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada Marib'in güneyindeki Abdiya ilçesinde İran destekli milislere son 24 saat içinde 32 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 11 askeri aracın imha edildiği ve 160'tan fazla Husi milisinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Milisler uzlaşmaya yanaşmıyor. Köy ve kasabalardaki sivillerin hayatlarını füze ve kuşatmalarla tehdit etmeye devam ederek uluslararası insan hakları yasalarını görmezden gelmeye devam ediyorlar” ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 25 gündür Abdiya’yı kuşatmış olan ve köyleri çeşitli tipte ağır silah ve füzelerle sürekli bombardımana tabi tutan Husi milisleri, dün (Cuma) Abdiya ilçe merkezine baskın yaparak bölge sakinlerinin evlerini havaya uçurmuştu.