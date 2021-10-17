Kesin sonuçlar: Hangi parti kaç oy aldı?

ERBİL (K24)

10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinde nihai sonuçlar açıklandı. Buna göre en çok oy alan 10 adaydan 6’sı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayları oldu. KDP’nin en çok oy alan adaylarından 2’si Duhok, 3’ü Erbil 1’i de Kerkük’ten.

Partilerin aldığı toplam oy sayısı şöyle:

Kürdistan Demokrat Partisi: 772 bin 506

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 407 bin 754

Yeni Nesil Hareketi: 235 bin 264

Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu): 104 bin 20

Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel): 64 bin 156

Sandalye dağılımı ise şu şekilde oldu:

Kürdistan Demokrat Partisi: 33

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 16

Yeni Nesil Hareketi: 9

Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu): 4

Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel): 1