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KDP Irak genelinde birinci parti

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak genelinde birinci parti oldu.
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kürdistan KDP ırak seçimleri 2021

HABER MERKEZİ

Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan kesin seçim sonuçlarına göre 782 bin 578 oy alan KDP, Irak Parlamentosu’nda 33 sandalye kazandı.

KDP, herhangi bir koalisyon kurmaksızın parti olarak seçimlere katılırken, seçimlerde 73 sandalye kazanan Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Listesi, Irak Parlamentosu’ndaki en büyük koalisyon olacak.

Sadr Listesi, birçok siyasi tarafın bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir koalisyon, 38 sandalye kazanan Halbusi öncülüğündeki Tekaddum Koalisyonu ve 35 sandalye kazanan Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu da siyasi tarafların geniş birlikteliğiyle oluşmuş yapılar olarak parlamentoya giriyor.

Irak Parlamentosu seçimleri öncesinde yapılan anketlerde de parti olarak Irak genelinde KDP’nin birinci olacağı öngörülmüştü.

 

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