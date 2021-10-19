Fazıl Mirani: Sorunları çözüp Bağdat’a gitmeliyiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak’ta seçim sonrası süreci görüşmek üzere partilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

KDP, partilerin kendi içlerinde sorunları çözüp birlik sağladıktan sonra Bağdat’a gitmesi gerektiği görüşünde.

Görüşmeler sonrası bir proje hazırlayacak olan KDP, Bağdat’ta Kürdistani Fraksiyon kurulmasını amaçlıyor. Bütün partiler katılmasa bile minimum KDP, KYB, Yekgirtu ve Komünist Partisi’nin yer alacağı bir fraksiyonun kurulması hedefleniyor.

Dün Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) görüşen Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani başkanlığındaki KDP heyeti, bugün Kürdistan Komünist Partisi’ni ziyaret etti.

Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Mirani, Bağdat’ta dayatmaların olmaması için geçmişte yapılan hataların tekrar edilmesini istemediklerini, Bağdat’a gidilmeden önce birlik sağlamak istediklerini ifade etti.

Kürtlerin Irak’ta ikinci büyük ulus olduğunu ve cumhurbaşkanlığını almasının hakları olduğunu vurgulayan Fazıl Mirani, “Bana göre bu göreve uygun bir isim getirilmeli” dedi.