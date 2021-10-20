Politika

Peşmerge Bakanlığı’ndan uyarı: Sessizlik sürecindeler

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ’in sessizlik sürecinde olduğu ve Irak’taki gösterilerin kontrolden çıkmasını beklediği uyarısında bulundu.
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kürdistan DAİŞ Peşmerge Bakanlığı Irak

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Basın ve Ulusal Uyarı Müdürü Tuğgeneral Osman Muhammed, “DAİŞ’in Irak’ta halen siyasi ve askeri hazırlığı var. DAİŞ şu an sessizlik sürecinde ve Irak’taki durumu, özellikle de gösterileri bekliyorlar” dedi.

DAİŞ’in, Irak’ta durumun kaotik hale gelmesini ve askeri çatışmaların yaşanmasını istediğini vurgulayan Tuğgeneral Osman Muhammed, “İşte o zaman, DAİŞ’in hedeflediği bölgelerde sahadaki tehlikeler artacaktır” uyarısında bulundu.

Bütün tarafların dikkatli olması gerektiğini belirten Muhammed, “Şu an DAİŞ tehlikesi geçmişten daha az değildir” ifadesini kullandı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerde beklediği sonucu elde edemeyen Şii milis örgütü Haşdi Şabi, başta Bağdat olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenliyor.

Haşdi Şabi temsilcileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını belirterek tehditlerde bulunuyor.

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