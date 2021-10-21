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BMGK’dan Irak seçimleriyle ilgili mesaj

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 10 Ekim’deki Irak seçimlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
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dünya BMGK Mesrur Barzani Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

10 Ekim’deki Irak seçimleriyle ilgili açıklama yapan BM Güvenlik Konseyi, seçimlerin sorunsuz geçmesi nedeniyle tarafları tebrik etti.

Öncekilere göre bu seçimlerdeki önemli teknik gelişmeler ve usulleri memnuniyetle karşılayan BMGK, Irak hükümetini seçim günü şiddet olaylarının yaşanmaması nedeniyle de kutladı.

Konsey, seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir itirazın yasal kanallar üzerinden barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “sonuçların açıklanmasının ardından Irak halkının iradesini ve daha güçlü bir demokrasiyi yansıtan kapsayıcı bir hükümet oluşturulması çağrısı” yaptı.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BMGK'nın Irak seçimlerine ilişkin bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Başbakan, “Tüm tarafları, Irak halkları için daha iyi bir gelecek inşa edebilecek kapsayıcı bir hükümeti hızla oluşturmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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