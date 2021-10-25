Irak: Covid-19’da dördüncü dalgayı yaşıyoruz

ERBİL (K24)

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’da vakaların arttığı ve üçüncü dalganın sona erdiği kaydedildi.

Bakanlık, vaka sayısının 2 milyonu aşmasının ardından virüsün dördüncü dalgasının başladığını açıkladı.

Söz konusu açıklamada, vatandaşların alınan önlemlere yeteri kadar uymadığı kaydedilerek, bunun vaka artışına neden olduğu aktarıldı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı, dördüncü dalgayı sorunsuz geçmenin yolunun kurallara uymak ve aşı yaptırmak olduğunu kaydetti.

Irak’ta şu ana kadar 22 bin 691 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 46 bin 274 kişiye ulaştı.