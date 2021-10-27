ENKS’den 10’uncu yıl mesajı: Ulusal amaçlarda kararlıyız

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), kuruluşunun 10’uncu yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

ENKS Genel Sekreterliği imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Ulusal amaçlara ulaşma ve bu konuda mücadeleye devam etme konusunda kararlıyız” denildi.

ENKS’nin 26 Ekim 2011’de kurulduğunun hatırlatıldığı açıklamada “ENKS; bölgede diktatörlere karşı toplumsal karşı çıkışların ortaya çıktığı ve bu hareketlerin Suriye’ye kaydığı önemli bir dönemde ve Kürt ulusal taleplerinin acilen yerine getirilmesi amacıyla kuruldu. ENKS çatısı altında gençlik ve kadın örgütleri bu çerçevede örgütlenip toplumsal etkinlikler düzenledi” ifadeleri kullanıldı.

ENKS’nin mücadele sürecinde her zaman demokratik ilkeler doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan açıklamada, “Kürt birliğinin sağlanması ve Suriye krizinin federal, demokratik, seküler, çok uluslu ve çok dinli bir anayasa temelinde çözümünden yana olan önerisini dile getirdi” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, rejimin güvenlik eksenli ve şiddet kullanımının her zaman kınandığı vurgulanarak, Suriye krizinin çözümü için yapılan uluslararası toplantılara iştirak edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ve silahlı grupların Afrin, Serêkaniyê ve Girê Spî’ye geçtiği dönemden bu yana hak ihlallerine, göç ettirilme ve demografinin değiştirilmesi girişimlerine karşı çaba harcandığı kaydedildi.

PYD ile yürütülen diyalog çabalarına ve Başkan Barzani’nin rolüne de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“ENKS dönemin gerekliliği ve halkın talepleri doğrultusunda, daha önce Başkan Mesud Barzani gözetiminde yapılan Erbil ve Duhok anlaşmalarının bozulması ve PYD ile bileşenleri tarafından ENKS ve taraftarlarına karşı işlenen korkakça saldırılara rağmen PYD ve Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) ile ilişkiler geliştirmiş ve Kürt birliğinin sağlanması için yapılan müzakerelere katılmıştır. Bu vesileyle ENKS olarak, Suriye’deki Kürt halkına desteğinden dolayı Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi liderliğine teşekkür ediyoruz. Kürt halkının davasına her zaman en büyük desteği sağlamışlardır.”