Erdoğan: Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüm

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın açıklaması yaptı.

Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi ve "Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir" dedi.

ABD Başkanı’yla yaptığı görüşmede F-16'lar konusunun gündeme geldiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"F-35'ten kaynaklanan ödememizi nasıl daha iyi bir konuma taşırız bunun üzerinde durduk. F-16'lar gündeme geldi. Elimizdekilerin modernizasyonu ya da yeni F-16'ların alınması gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm. Bunun diğer bir boyutu Temsilciler Meclisi ve Senato. Biden'a 'Sizin buralarda artık ağırlığınız var, sizden bu noktada ihtimam bekliyoruz' dedik."

Erdoğan, görüşmede ABD’nin PYD’ye verdiği desteğin de konuşulduğunu belirterek şunları kaydetti:

“ABD Başkanı Biden ile görüşmemizde, Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Bu konuların bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. Afganistan konusunu da ele aldık, son durumu değerlendirdik. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek. Şu an ekonomik ve ticari ilişkilerde Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın çok daha sıkı bir araya gelmesinin gereğini vurguladık.”