Spor

Napoli liderliğini sürdürdü

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11’inci hafta maçında Napoli, Salernitana'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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avrupa Napoli Salernitana Seri A

HABER MERKEZİ

Haftaya puan tablosunun zirvesinde giren Napoli, ligde kalma mücadelesi veren Salernitana'ya konuk oldu.

İlk devresi golsüz tamamlanan mücadelede Napoli'ye 3 puanı getiren golü, 61’inci dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Salernitana'da Grigoris Kastanos 70’nci dakikada, Napoli'de ise Kalidou Koulibaly 77’nci dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Puanını 31'e çıkaran Napoli, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

 

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