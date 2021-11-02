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Spor

Agüero 3 ay forma giyemeyecek

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Sergio Agüero'nun 3 ay boyunca forma giyemeyeceği açıklandı.
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Sergio Agüero
Sergio Agüero
avrupa Sergio Agüero Barcelona El Clasico

HABER MERKEZİ

La Liga'nın 12’nci haftasında Barcelona'nın sahasında Alaves'le oynadığı maçın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero, 41’inci dakikada yerini Coutinho'ya bırakmıştı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Sergio Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve bu sebeple 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak sezon başında Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık iki ay forma giyemedi.

Katalan ekibinin formasıyla şimdiye dek 5 maça çıkan Arjantinli yıldız sahada yalnızca 165 dakika kalabildi ve tek golünü El Clasico'da Real Madrid'e karşı kaydetti.

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