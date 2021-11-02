Agüero 3 ay forma giyemeyecek

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La Liga'nın 12’nci haftasında Barcelona'nın sahasında Alaves'le oynadığı maçın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero, 41’inci dakikada yerini Coutinho'ya bırakmıştı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Sergio Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve bu sebeple 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak sezon başında Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık iki ay forma giyemedi.

Katalan ekibinin formasıyla şimdiye dek 5 maça çıkan Arjantinli yıldız sahada yalnızca 165 dakika kalabildi ve tek golünü El Clasico'da Real Madrid'e karşı kaydetti.