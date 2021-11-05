Xavi Barcelona'ya teknik direktör olarak dönüyor

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Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.

Öte yandan İspanyol basını, Hernandez'in Al Sadd'tan serbest kalma bedelinin 5 milyon euro olduğunu ileri sürdü.

Barcelona'nın, Hernandez'in teknik direktör olarak göreve getirildiğiyle ilgili resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor.

Katalan ekibi, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine 28 Ekim tarihinde geçici olarak, alt yapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen Hernandez, 2015 yazında Katar'ın Al Sadd takımına transfer olmuştu. Katar ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra futbolculuğunu sonlandıran Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu.

İlk kez Katar dışında bir takım çalıştıracak 41 yaşındaki Hernandez'in, Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalaması öngörülüyor.