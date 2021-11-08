Politika

Kaani’nin Bağdat ziyaretinin detaylarına ulaşıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin bugün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüştüğü bildirildi.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani
Irak İsmail Kaani Mustafa Kazimi Bağdat Ammar el-Hekim İran

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin bugün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüştüğü bildirildi.

Russia Today’de yer alan habere göre, dün akşam Bağdat’a gelen Kaani’nin doğrudan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüştüğü Kazimi’ye yönelik saldırıyı kabul etmediklerini belirttiği ifade edildi.

İran liderliğinin Kazimi’ye yönelik suikast girişimini tümüyle reddettiğini ileten Kaani’nin ardından bazı siyasi liderlerin yanı sıra milis gruplarının liderleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmelerde Kaani`nin Irak`ın birlik ve beraberliğe, güvenlik ve istikrara ihtiyacının olduğunu söylediği ve güvenliği tehdit edecek her türlü adımdan sakınılması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Kaani’nin Irak halkının seçim sonuçlarına yönelik itirazlarının yasal çerçevede dikkate alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Kaani’nin Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim’le de bir araya gelerek, ortamın sakinleşmesi için rol üstlenmesini istediği belirtildi.

Öte yandan, Reuters bugün yayınladığı haberde, saldırının ardında İran destekli bir milis grubunun olduğunu aktardı.

Irak hükümeti, cumartesi gününü pazara bağlayan gece Yeşil Bölge’de bulunan Başbakan Mustafa Kazimi`nin evine bomba yüklü insansız uçaklarla saldırı düzenlendiğini; Kazimi`nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıklamıştı.

Kazimi`nin evine yönelik saldırıdan bir gün önce seçim sonuçlarına itiraz eden göstericilere yönelik polis müdahalesinde de iki gösterici hayatını kaybetmişti.

 

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