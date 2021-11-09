40 yıldır dağlık bölgede: ‘İstediğim yaşamı seçtim’

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Ken ile ilk kez, dokuz yıl önce bağlantıya geçen film yapımcısı Lizzie McKenzie, Ken'in yaşamını son iki yıldır BBC İskoçya için kayda aldı.

"Treig'in Münzevisi" isimli belgeselde Ken, doğduğu Derbyshire şehrinde, daha 15 yaşındayken itfaiye istasyonları inşa ederek çalışmaya başladığını anlatıyor.

"Burada hayat güzel. Herkes böyle bir yaşamı istediğini söylüyor ama kimse bunu gerçekten yapmıyor" diyen Ken’in münzevi tarzda, avlanıp balık tuttuğu, yakacak odun topladığı ve kıyafetlerini açık hava banyosunda yıkadığı yaşam stili herkese göre olmayabilir.

Ken'in ahşap kabini, İskoçya'da Treig Gölü'nün yakınındaki el değmemiş Rannoch Moor bölgesinin kenarından geçen yoldan 2 saat uzaklıkta.

Ken, "Burası yalnız göl olarak biliniyor. Burada yol yok. Ama burada baraj inşa edilmeden önce yaşayanlar vardı" dedi.

Tepeliklerden göle bakarken, bir zamanlar burada yaşayan insanlardan kalan her şeyin artık sular altında olduğunu söyleyen Ken, "Tek bir kişi kaldı, o da benim" şeklinde konuştu.

Ancak hayatı 26 yaşında, bir gece eğlenmek için dışarı çıktığında karşılaştığı bir çeteden dayak yemesiyle değişti.

Beyin kanaması geçirdi ve 23 gün bilinçsiz kaldı.

Ken, "Asla iyileşemeyeceğimi söylediler. Asla bir daha konuşamayacağımı söylediler" diyerek, "Asla yürüyemeyeceğimi söylediler ama iyileştim. İşte o zaman başkalarının benden istediği değil, kendi istediğim yaşamı seçtim" ifadelerini kullandı.

Ken, yeniden seyahat etmeye başlayınca, yabani hayat fikriyle ilgilenmeye başladı. Kanada'nın Alaska sınırındaki Yukon bölgesinde otoban boyunca amaçsızca yürüdüğünde nereye ulaştığını merak ettiğini anlatıyor.

Kurtartılmasının üzerinden bir sene geçtikten sonra Ken'in bir kez daha hastaneye kaldırılması gerekti. Bir tomruk yığının altında kaldığı için yaralanmıştı.

Ken, tüm bunlara rağmen geleceğiyle ilgili endişelenmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yeryüzüne, sonsuza kadar burada kalalım diye getirilmedik. Kesinlikle son günlerime kadar burada kalacağım. Birçok kaza geçirdim ama hepsine rağmen hayatta kalabildim. Bazen hasta olacağım. Herkesin başına geldiği gibi, bir gün ölüm beni de alıp götürecek. Ama 102 yaşına kadar yaşayacağımı umuyorum."