Danimarka elemelerde ilk kez gol yedi

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2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, Faroe Adaları'nı konuk etti.

Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen Danimarka, Faroe Adaları karşısında da zorlanmadı. Skov Olsen, Jacob-Bruun Larsen ve Joakim Maehle'nin golleriyle 3-1 kazanan Danimarka grupta 9'da 9 yaptı.

Ancak Faroe Adaları'nın 89’uncu dakikada Klaemint Olsen ile bulduğu tek gol Danimarka için bir serinin sonunu getirdi.

Grupta çıktığı 8 maçın tamamını kazanan Danimarka bu maçlarda gol yememişti. Kasper Hjulmand'ın ekibi ilk golünü Faroe Adaları'ndan yedi.

9 maç sonunda 27 puana ulaşan Danimarka rakip filelere 30 gol attı.