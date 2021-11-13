Spor

Danimarka elemelerde ilk kez gol yedi

Danimarka, Faroe Adaları'nı yenerek grupta 9'da 9 yaptı ancak Faroe Adaları attığı golle rakibine ilki yaşattı.
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dünya 2022 Dünya Kupası Elemeleri Faroe Adaları Danimarka

HABER MERKEZİ

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, Faroe Adaları'nı konuk etti.

Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen Danimarka, Faroe Adaları karşısında da zorlanmadı. Skov Olsen, Jacob-Bruun Larsen ve Joakim Maehle'nin golleriyle 3-1 kazanan Danimarka grupta 9'da 9 yaptı.

Ancak Faroe Adaları'nın 89’uncu dakikada Klaemint Olsen ile bulduğu tek gol Danimarka için bir serinin sonunu getirdi.

Grupta çıktığı 8 maçın tamamını kazanan Danimarka bu maçlarda gol yememişti. Kasper Hjulmand'ın ekibi ilk golünü Faroe Adaları'ndan yedi.

9 maç sonunda 27 puana ulaşan Danimarka rakip filelere 30 gol attı.

 

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