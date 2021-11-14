Son anket: İttifaklar başa baş

HABER MERKEZİ

PİAR Araştırma, 26 ilde, 2 bin 520 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlar, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna cevap verdi.

HDP ve MHP'nin barajın altında gözüktüğü ankette AK Parti ile CHP arasında 4 puan fark var. DEVA'nın oy oranında ise büyük artış gözüküyor.

Kararsızların dağıtılmasına rağmen AK Parti'nin yüzde 30’u aşamadığı görülürken DEVA Partisi ise yüzde 6’ya dayanıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: 23.6

CHP: 20.5

İYİ Parti: 9.6

MHP: 6.7

HDP 8.9

DEVA: 4.6

Saadet: 1

Kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı: 22.9

Kararsızlar dağıtıldığında ise sonuçlar şu şekilde oldu:

AK Parti: 30.6

CHP: 26.6

İYİ Parti: 12.4

HDP: 11.5

MHP: 8.7

DEVA: 6

Saadet: 1.3

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı 39.3 oldu. CHP ve İYİ Parti'nin toplam oy oranı ise yüzde 39'a ulaştı.