Politika

Van’da 15 günlük yasak kararı

Van'da yürüyüş ve açık hava toplantılarına yarından itibaren 15 gün süreyle yasak getirildi.
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kürdistan Van yasak gösteri

HABER MERKEZİ

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada 15-29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 15 gün süre ile gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır.

İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır.”

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