Ekonomi

Dolar 10.93 TL’ye yükseldi

Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 04.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü.
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HABER MERKEZİ

Gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar/TL kurunda gece saatlerinde hareketlenmeler yaşandı.

Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 04.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü. Euro ise 12.35 seviyesine yükselirken, sterlin 14.70’i aştı.

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

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