Politika

430 göçmen Belarus’tan Kürdistan’a dönüyor

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Kürdistan ve Irak’tan 430 göçmen, bu akşam uçakla başkent Erbil’e getiriliyor.
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kürdistan Belarus Kürdistan Bölgesi göçmen

ERBİL (K24)

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek için Belarus’a giden ve Polonya’nın sınırı kapatmasıyla iki ülke sınırındaki ormanlık alanda mahsur kalan 20 bin dolayında göçmen, bir aydan uzun bir süredir soğuk ve açlıkla mücadele ediyor.

İçinde bulundukları zorlu koşullardan dolayı çok sayıda göçmen ülkelerine dönmek istediğini bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi, Irak Dışişleri Bakanlığı’yla birlikte ortak bir komisyon kurdu. Dış İlişkiler Ofisi temsilcisi, Belarus’un başkenti Minsk’ten gelecek bir uçağın ayarlanması ve Kürdistan Bölgesi ile Irak’a dönmek isteyenlerin isim yazdırmalarının sağlanması önerisinde bulundu. Yapılan duyuruyla birlikte 460 göçmen geri dönmek için ismini yazdırdı.

Bugün saat 18.30’da Minsk’ten Erbil’e gelecek uçakta 430 göçmen olacak. Kürt göçmenlerin Erbil’e inmesinin ardından uçak Iraklı göçmenleri Bağdat’a götürecek.

Komisyon, Belarus’a kaçak yollarla giden ya da vize süresi sona eren göçmenlerin sorun yaşamaması için çalışma başlattı ve göçmenlerin herhangi bir ceza ödememesi kararlaştırıldı. Havalimanında yapılacak PCR testi için de göçmenlerden ücret alınmayacak.

K24’e ulaşan görüntülerde, göçmenlerin Minsk Havalimanı’nda uçuş saatini beklediği görülüyor.

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