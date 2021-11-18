Başbakan: Belarus’tan dönmek isteyenleri getirme çalışmalarımız devam edecek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Belarus-Polonya sınırındaki mahsur kalmış göçmenlerden dönmek isteyenleri geri getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani akşam saatlerinde Belarus’tan Erbil’e getirilen göçmenlerle ilgili, “Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan vatandaşların selametle dönmesinden mutluyum” dedi.

Göçmenlerin hikayelerinin bu tür durumların tekrarlanmaması için çabalarına yardım ettiğini kaydeden Başbakan, “Irak federal hükümeti ve ortaklarımızla evlerine dönmek isteyenleri getirme çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan, vatandaşların geri dönüşü için kolaylık sağlayan havalimanı çalışanlarının yanı sıra hükümet tarafları, sivil kuruluşlar ve gönüllülere teşekkür etti.