Ermenistan: Azerbaycan’la çatışmalarda 6 askerimiz hayatını kaybetti

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Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında “16 Kasım’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı sonucunda çıkan çatışmalarda Ermenistan tarafından şu anki verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre henüz ölenlerden birinin kimliği belirlenemedi.

Erivan salı günü Azerbaycan ordusunun Ermenistan sınırının doğusunda saldırı gerçekleştirdiğini ve Kilisali dağlarının olduğu bölgeye girdiği açıklaması yapmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan orduları Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.