Erbil’e dönen göçmen: Sınırda insanlık adına hiçbir şey görmedik

ERBİL (K24)

431 göçmeni taşıyan Irak Hava Yolları’na ait uçak, dün Belarus’un başkenti Minsk’ten havalanarak Erbil’e ulaşmıştı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla başkent Erbil’e dönen göçmenler yaşadıklarını anlattı.

K24’e konuşan bir göçmen, yaşadıklarının talihsizlik olduğunu, hastalık ve açlıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Göçmen, geri dönüşleri sağlandığı için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

K24’e konuşan başka bir göçmen de geri döndüğü için mutlu olduğunu kaydederek, “Orada insanlık adına hiçbir şey görmedik” ifadelerini kullandı.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri taşıyan ilk uçak dün başkent Erbil’e varmıştı.

BAŞBAKAN: BELARUS’TAN DÖNMEK İSTEYENLERİ GETİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani akşam saatlerinde Belarus’tan Erbil’e getirilen göçmenlerle ilgili, “Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan vatandaşların selametle dönmesinden mutluyum” demişti.

Göçmenlerin hikayelerinin bu tür durumların tekrarlanmaması için çabalarına yardım ettiğini kaydeden Başbakan, “Irak federal hükümeti ve ortaklarımızla evlerine dönmek isteyenleri getirme çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: KAÇAKÇILAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILACAK

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, göçmenlerin insan kaçakçılarının kurbanı olduğunu ve gelen göçmenleri karşılamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

Belarus’tan geri dönmek isteyen Kürdistan Bölgesi vatandaşı tüm göçmenlerin getirilmesi için çalıştıklarını belirten Adil, konuyla ilgili Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Dışişleri Bakanlığı arasında iyi bir koordinasyonun olduğunu bildirmişti.

Kürdistan Bölgesi’nin adının lekelenmesine yönelik çabaların gerçekleşmediğini vurgulayan Adil, gerçeklerin iç ve dış kamuoyu için ortaya konulduğunu ifade etmişti.

Hükümetin, insanların hayatlarıyla oynayan kaçakçılara hiçbir şekilde izin vermeyeceğini kaydeden Adil, söz konusu kaçakçıların yargı önüne çıkarılacağını dile getirmişti.

BELARUS, SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar" demişti.

AB, Belarus yönetimini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Suriye’den gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.