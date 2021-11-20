Türkiye Ticaret Bakanı: Erbil'e gidiş-gelişleri artırmak istiyoruz

Azad Altun / İSTANBUL (K24)

Türkiye Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Irak Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICC) işbirliğinde Kürdistan Bölgesi’nin katılımıyla "Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu" gerçekleştirildi.

Türkiye, Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ticareti ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan forma çok sayıda kişi katıldı.

Katılımcılar arasında, Kürdistan Bölgesi adına Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı Ümid Sabah Osman ile Yatırımcılar Konseyi Başkanı Mihemed Şikri yer alırken, Irak ve Türkiye ticaret bakanları da forma yer aldı.

K24’e konuşan Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başkent Erbil'e gidiş-gelişleri artırmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle bölgeye gidişler-gelişler çok yavaşlamıştı. Ama pandeminin bitmesiyle birlikte artık bölgeye daha sık gidip-geleceğiz. Bugün de bu forumu düzenledik. Bu forum, ekonomik ve ticari ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracaktır. Şu an bütçe sürecimiz var, önümüzdeki yıldan itibaren hem Irak hem de Bölgesel Yönetim yani Erbil, Basra ve diğer şehirlere daha yoğun gelip geleceğiz ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Gümrüklerde bazı teknik eksiklikler var, bunları gidiş-gelişlerle çözebileceğimize inanıyorum. Gümrüklerde bazı uygulamalar var, inşallah bunları karara bağlayıp çözebileceğimize inanıyorum.”

“TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTEYEN 1055 PROJE VAR”

K24’e konuşan Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı Ümid Sabah Osman da “Biz Başbakan Sayın Mesrur Barzani’nin görevlendirmesiyle buradayız. Kürdistan Bölgesi Hükümeti temsilcilerinin yanı sıra Kürdistanlı yatırımcı ve iş insanları bu foruma katıldı” diyerek şunları söyledi:

“Dün Türkiye Ticaret Bakanlığı ile bir toplantımız oldu, çok iyi bir toplantıydı. Toplantıda sorunlardan bahsettik, Kürdistan Bölgesi’yle Türkiye arasında ticaret hacminin artmasının önündeki engelleri görüştük. Üzerinde çalışılan sorun; Irak’ın tüm sınır kapılarında yasaların eşit bir şekilde uygulanmaması, Kürdistan Bölgesi’nin birçok yerinde gümrük kuralları uygulanıyor ama başka birçok yerde uygulanmıyor. Bu konuların çözüme kavuşması lazım. Kürdistan Bölgesi’nde sınır kapılarının yönetimiyle ilgili bir grup reform yaptık. Aynı şekilde yatırım hacminin artması için reformlar yaptık. Türkiye’ye yatırımcıların yönelmesi için Yatırımcılar Konseyi Başkanı bizimle birlikte.”

Bu sorunların çözülmesi durumunda Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye ile çalışmak isteyen 1055 projenin var olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“2022 yılında Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’ye arz edilebilecek 1055’i aşkın yatırım projesi var. Tüm sektörlere odaklanıyoruz. Ziraat, ticaret, bankacılık, doğal kaynaklarla ilgili sektörler ve tüm bu sektörler Türkiye tarafına açık ve onlara daha çok öne çıkmaları çağrısında bulunduk. Irak federal hükümetiyle birlikte ortak bir anlayışımız vardı. Irak Ticaret Bakanı ve Irak Nakliyat Bakanı ile de Irak’ın kendi içerisindeki engelleri aşması için toplantı yaptık.”

“TÜRKİYE KÜRDİSTAN BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ”

Yatırımcılar Konseyi Başkanı Mihemed Şikri de ticaret için Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Türkiye Kürdistan Bölgesi için önemli bir ülkedir. Ana kapılardan biridir. Biz de ticaret için Türkiye’deyiz. Irak Federal Hükümeti tarafından uygulanan mevcut gümrük kısıtlamaları var. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticareti daha da iyileştirmek için bu engelleri aşmaya çalışıyor. Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında önemli bir ortaklık var. Türkiye’den Kürdistan Bölgesi’ne gelip iş yapmak isteyen şirketler için şartlar uygundur.”

“İŞLER İYİ GİTTİĞİNDE, KARDEŞLİK VE DOSTLUK BÜYÜR”

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç da formun Kürdistan Bölgesi, Türkiye ve Iraklı işadamları ve sanayiciler için önemli olduğunu söyledi.

“Böyle programların çoğalmasını istiyoruz. Yılda 4-5 program düzenleniyor. Gediş-gelişler ne kadar fazla olursa, Kürdistan Bölgesi, Türkiye ve Irak’a o kadar faydası oluyor. Bugün gerçekten çok önemli bir gündü. Önümüzdeki günlerde daha da önemli formların yapılmasını istiyorum. Hem işimize fayda sağlıyor hem de kardeşliğimiz artırdıkça dostluğumuz da artıyor. İşler iyi gittiğinde, kardeşlik ve dostluk büyür."

Kürdistan Bölgesi Müteahhitler Birliği Başkanı Serow Dizayi de Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ifade ederek, komşu olmasının önemliliğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Burası önemli bir forum. Biz de bu foruma Bakanlar Kurulu dahil 2-3 bakanla katıldık. Türkiye büyük bir ülke ve komşu olması da bizim için çok önemli. Türkiye ile çok uzun ticari ilişkilerimiz var. Özellikle 2000-2014 yılları arasında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi 22 milyar dolara ulaştı. Salgından sonra bu ilişkiler biraz zayıfladı, ama şimdi yavaş yavaş düzeliyor. Kürdistan Bölgesi de, Türkiye ile Irak arasındaki müzakereleri için çok önemli bir kapıdır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılıyor.”