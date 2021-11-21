ABD Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi en huzurlu yer

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de şehit Peşmergelerin aileleriyle ABD’li askerlerin ailelerinin görüşmesinde konuşan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, “Kürdistan Bölgesi, Peşmerge’nin kanı sayesinde bölgenin en huzurlu yeridir” ifadelerini kullandı.

Robert Palladino, “Her zaman şehit ailelerinin onurlu duruşunu övgüyle karşıladım. Bu görüşmede bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

En büyük bedelleri Peşmerge Güçleri’nin verdiğini vurgulayan Palladino, “Şimdi Kürdistan Bölgesi’nde olan huzur şehit kanlarının ürünüdür ve bu da Kürdistan Bölgesi’nde tüm bileşenlerin özgür olmasını sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki reform sürecini desteklediklerini yineleyen ABD’nin Erbil Başkonsolosu, “ABD’nin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri en üst seviyededir” dedi.

DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında Peşmerge’nin rolüne vurgu yapan, Robert Palladino, “Kürdistan Bölgesi, hem bölgenin en huzurlu hem de düşünce özgürlüğünün en iyi yaşandığı bölgesi” ifadelerini kullandı.