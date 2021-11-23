Doğu Kürdistanlı mülteci Polonya-Almanya sınırında soğuktan yaşamını yitirdi
HABER MERKEZİ
Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) bir mültecinin Polonya-Almanya sınırında soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Söz konusu mültecinin adının Bextiyar Musazade olduğu bilgisine ulaşıldı.
Rojhilatlı mültecinin daha önce Süleymaniye’de Doğu Kürdistanlı mültecilerin olduğu kampta kaldığı ortaya çıktı.
Belarus’tan Polonya’ya geçen mültecinin Almanya sınırının kapanmasının ardından, Polonya sınırında soğuktan yaşamını yitirdiği ifade edildi.