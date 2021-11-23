Politika

Doğu Kürdistanlı mülteci Polonya-Almanya sınırında soğuktan yaşamını yitirdi

Yaşamını yitiren mültecinin adının Bextiyar Musazade olduğu bilgisine ulaşıldı.
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avrupa Bextiyar Musazade Belarus Polonya göçmen krizi

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) bir mültecinin Polonya-Almanya sınırında soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Söz konusu mültecinin adının Bextiyar Musazade olduğu bilgisine ulaşıldı.

Rojhilatlı mültecinin daha önce Süleymaniye’de Doğu Kürdistanlı mültecilerin olduğu kampta kaldığı ortaya çıktı.

Belarus’tan Polonya’ya geçen mültecinin Almanya sınırının kapanmasının ardından, Polonya sınırında soğuktan yaşamını yitirdiği ifade edildi.

 

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