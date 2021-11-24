Bakanlar Kurulu göçmen krizini görüştü

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de toplanan Bakanlar Kurulu, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin yanı sıra üniversitelerdeki protesto gösterilerini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn’de gerçekleştirilen 2021 Manama Diyalog Forumu'ndaki temaslarıyla ilgili sunum yaparken, Irak Parlamentosu seçimlerinin ardından yaşanan siyasi gelişmeler ele alındı.

Üniversitelerdeki protesto gösterilerinin de konuşulduğu toplantıda, öğrencilere mali destek için bütçe ayrılmasına karar verildi.

Gösterilerde bir grup tarafından Kürdistan bayrağına saygısızlık yapılması kınanırken, söz konusu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Toplantıda, kadına karşı şiddetin tümüyle bitirilmesi için tüm çabanın gösterileceği bildirildi.

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerin durumunun konuşulduğu toplantıda, göçmenlerden Kürdistan Bölgesi’ne dönmek isteyenlerin getirilme süreci de değerlendirildi.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin doğasına yönelik tehditlerle ilgili sunum da yapıldı.