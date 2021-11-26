Sağlık

WHO’dan Covid-19’un yeni varyantı için uzman toplantısı

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşıya dirençli olduğu tahmin edilen yeni coronavirüs (Covid-19) varyantının değerlendirilmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bugün bir uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
varyant
varyant
dünya WHO Covid-19 varyant uzman toplantısı

HABER MERKEZİ

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği açıklandı.

Covid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına 9 kişide rastlandı.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.

Bilim insanları "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da yeni varyant hakkındaki endişeler arasında özel bir toplantı yapacağını duyurdu.

Uzmanlar tarafından Cenevre'de yapılacak toplantıda varyanta karşı alınacak önlemler görüşülecek.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv