Politika

Rusya: Ukrayna'yı işgal planımız yok

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını ve bu yöndeki iddiaların "kötü niyetli ABD propagandası" olduğunu söyledi.
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Ukrayna sınırındaki Rus askerleri
Ukrayna sınırındaki Rus askerleri
dünya Rusya Ukrayna işgal iddia yanıt

HABER MERKEZİ

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin, devlet televizyonunda yayınlanan bir röportajda, iddia edilen işgal planlarına atıfta bulunarak, "Herkese güvence vermem gerekiyor. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

ABD'yi eleştiren Naryshkin, "Şu anda bu konuyla ilgili olan her şey, elbette ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kötü niyetli propagandasıdır" diye konuştu.

NATO ve ABD'den yetkililer son haftalarda, Ukrayna sınırına yakın sıradışı Rus birliklerinin hareketi olduğunu ve Moskova'nın bir saldırı başlatmaya hazır olabileceğini duyurmuştu.

Rusya, birliklerini kendi topraklarında hareket ettirmekte özgür olduğunu ve bu tür eylemlerin endişe kaynağı olmaması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa işlerinden sorumlu üst düzey yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın asker yığmasına nasıl yanıt verileceği konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu ve NATO'nun bir sonraki hamleye önümüzdeki hafta yapılacak istişarelerin ardından karar vereceğini söylemişti.

 

 

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