Başkan Barzani, Bogdanov’a Suriye’de Kürtlerin geleceğine dair endişelerini iletti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un selamını Başkan Barzani’ye ileterek, Kürdistan halkı ve Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve bölgedeki rolünün önemine vurgu yaptı.

Bogdanov, Rusya’ya göre Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ta önemli bir role sahip olduğunu ve istikrar faktörü olduğunu belirtti.

Irak’taki siyasi gelişmeler ve Ekim ayında gerçekleşen seçimlerin konuşulduğu görüşmede, terör saldırıları ve terörün yeniden canlanmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması ele alındı.

Suriye meselesinin de konuşulduğu görüşmede Başkan Barzani, Suriye’de Kürtlerin geleceğine dair duyduğu endişeleri iletti.

Görüşmede, Kürdistan halkı ile Rusya halkı arasındaki tarihi ilişkilere değinen Bogdanov, söz konusu ilişkilerin gelişmesinde Barzani ailesinin rolünün öneminin altını çizdi.

Bogdanov, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin daha da gelişmesini istediklerini bildirdi.