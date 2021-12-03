İmamoğlu’ndan K24’e: Belediye hizmetlerine zam yapmak zorundayız

İSTANBUL (K24)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından İBB'ye hediye edilen 1000 İstanbul Lalesi'nin sembolik dikimine katıldı.

İmamoğlu, Emirgan Korosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabirinin, “Son zamanlarda sürekli artan döviz kurları ve yüksek enflasyon oranlarının ardından İBB tarafından sunulan hizmetlerin fiyatlarında bir artış/yükseliş olacak mı?” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, şunları ifade etti:

“Yapmak zorundayım. Size şöyle söyleyeyim. Minibüsçü yolcu taşıyacak, arabasına mazot koyamıyorsa nasıl taşıyacak? Yani bunun bir yöntemi yok. Ülkemizdeki yakıt artışları ortada. Gıda fiyatlarının artışı ortada. Un fiyatının artışı ortada. Açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili olmayan depresyonu yüksek, tarifsiz bir ekonomik dönem yaşıyoruz. Ben 30 yılı aşkın iş yaşamımda farklı krizler yaşamış birisiyim. Kur meselesi bu ülkenin herhangi bir meselesi değildir. Yani siz eğer 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu olan bir ülke iseniz özellikle enerjide, akaryakıtta petrolde tamamen dışa bağımlı bir ülke iseniz ‘Beni döviz ilgilendirmez’ safsatalarını söyleyemezsiniz.”

“Bu şekilde milleti aldatamazsınız” diyen İmamoğlu, “Bütün bu maliyetler hayatımızın içerisinde. Yani bu kadar içimizi acıtan insanların cebindeki paranın bu kadar kıymetsizleştiği ya da bütünüyle aslında ücretlerimizin, paramızın işe yaramaz bir hale geldiği bir ortamda sistemin çarkların dönmesi için insanlar mecburen fiyatlarını yenilemek veya yeniden derlemek zorunda kalıyor. Kamu da bunu yapmak zorunda. Tabii ki kamunun önceliği her şeye rağmen belediyelerin önceliği bir şekilde sübvanse edebilir miyim, en düşük nerde tutabilirim çabası olacaktır” dedi.

"GÜCÜMÜZ DE BİR YERE KADAR"

İmamoğlu, “Ama bizim de gücümüz bir yere kadar” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla ne yazık ki bugünkü ekonomiyi yönetenler bu kur sisteminin perişan olması, Türk paramızın, Türk Lirası’nın bu kadar değersizleşmesi ki enflasyon gerçek enflasyon bugün açıklanan enflasyonun en az üç katıdır şu anda. Yani bu çok net; bir yıl öncesi ile bu yıl arasındaki fiyatlara gitsinler marketten bir sene önceki aldıkları tuvalet kağıdı ile bu sene aldıkları tuvalet kağıdının farkına baksınlar. Bir sene önce aldıkları unun, şekerin ya da geçen seneki mazotun fiyatına baksınlar. Mal ve hizmetlerdeki bu farkı görebilirler. Benim dememe gerek yok yani. Yüzde nedir, alırsınız aradaki farkı çıkarırsınız bir yıl önceki yıla dönük bölersiniz, dersiniz ki şu kadar fiyat artışı ile karşı karşıyayız nokta. Matematiğin kuralı bu kadar basit iken TÜİK’in elinde hangi formül varsa bize de anlatsın Allah aşkına bizi rahatlatsın yani ama öyle bir formül yok.”