Politika

Beyaz Saray: Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağız

Beyaz Saray, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.
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ABD Çin Pekin Kış Olimpiyatları Diplomatik boykot Beyaz Saray Jen Psaki Joe Biden

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Psaki, ABD'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizdi.

Psaki, Pekin Olimpiyatları'na yönelik bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin'in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu söyledi.

BIDEN, BOYKOTU DÜŞÜNDÜKLERİNİ DUYURMUŞTU

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Joe Biden ya da hükümet yetkililerinin, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.

Biden, 18 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada da olimpiyatlara diplomatik boykot düşündüklerini teyit etmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

 

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