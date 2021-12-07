Politika

Mesrur Barzani ve Halbusi görüştü: Saldırılara karşı koordinasyonun önemine dikkat çekildi

Başbakan Mesrur Barzani ve Takaddum Koalisyonu Başkanı Halbusi’nin görüşmesinde Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi.
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kürdistan Muhammed Halbusi Takaddum Koalisyonu Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Takaddum Koalisyonu Başkanı Muhammed Halbusi’yle bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede Irak’taki son gelişmeler, terör tehdidi ve son günlerde artan DAİŞ saldırıları ele alındı.

Görüşmede Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ayrıca görüşmede hem Kürt hem Sünni bileşenlerin aktif katılımıyla Irak’taki durumun istikrara kavuşturulması; Irak’taki ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ayrıca Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların anayasa temelinde çözülmesi de görüşmenin konuları arasındaydı.

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