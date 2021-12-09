Irak: ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri çekiliyor

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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini açıkladı.

Daha önce Irak resmi haber ajansına konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi için son tarihin yıl sonu olduğunu ve bu tarih için herhangi bir değişiklik yapılmadığını ifade etmişti.

ABD öncülüğünde 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana DAİŞ'e karşı mücadelede Irak güçlerine destek veriyordu.

Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.