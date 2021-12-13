ABD güçlerinden Suriye’de hava indirme operasyonu

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Suriye devlet ajansı SANA, ABD güçlerinin bugün sabaha karşı düzenlediği ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor bölgesine geniş kapsamlı bir hava indirme operasyonu düzenlediğini ve 'sivilleri kaçırdığını' öne sürdü.

Deyr ez-Zor’un doğusundaki Buseyr kentindeki operasyonun geniş çaplı olduğu, çok sayıda ev ile tarım arazisinin ateş altına alındığı belirtildi.

Hava indirme operasyonu sırasında çatışma yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Operasyonda bir grup sivilin 'kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğüne' yer verildi.

7 Aralık’ta da ABD güçleri Deyr ez-Zor’un el Şuheyl kasabasında hava indirme operasyonu yaparak bazı kişileri tutuklamıştı.